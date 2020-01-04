В Родительском комитете оценили идею скорректировать брачный возраст

4 января 2020     21
В Родительском комитете оценили идею скорректировать брачный возраст

20:17

Анна Лушникова

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT намерение Министерства юстиции России разработать законопроект, корректирующий возраст вступления в брак.

«В исключительных случаях у нас и сейчас можно вступать в брак с 16 лет. Я не вижу смысла ещё сильнее снижать этот порог. Трудно представить, с какого возраста Минюст разрешит вступать в брак. Но я не вижу в этом ничего хорошего. Существующих сегодня регламентов более чем достаточно. Если мы ориентируемся на ту же Европу или Америку, там возраст тоже далеко не ранний», — сказала она.

По словам Волынец, «необходимы объективные причины для изменения брачного возраста».

Ранее сообщалось, что Минюст намерен разработать законопроект, корректирующий возраст вступления в брак. Соответствующая инициатива включена в план законопроектной работы правительства.

Источник: Россия Сегодня

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