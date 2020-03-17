В Росавиации предупредили о рисках банкротства авиакомпаний 

17 марта 2020     21
В Росавиации предупредили о рисках банкротства авиакомпаний 

11:59

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что ведомство фиксирует риски банкротства ряда российских авиакомпаний в связи с ограничениями на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

© Максим Блинов РИА Новости

По его словам, снижение доходов авиаперевозчиков из-за закрытия международных маршрутов, а также расходы в случае снижения курса рубля могут привести к значительным убыткам и трудностям в работе авиакомпаний.

«Фактически, возникают риски банкротств авиаперевозчиков, в первую очередь, и других организаций гражданской авиации, находящихся в сложном финансовом положении», — сказал он. 

Также он заявил, что Росавиация выступает с предложением рассмотреть возможность фактического обнуления сборов за аэронавигационное обслуживание российских авиакомпаний в районах аэродромов Дальневосточного федерального округа и Арктики, а также на маршрутах организации воздушного движения между ними. В ведомстве заявили, что это позволит уменьшить себестоимость перевозки.

13 марта российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил об ограничении авиасообщения между Россией и городами стран ЕС.

Источник: Россия Сегодня

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