В Рособрнадзоре рассказали о новых технологиях при проведении ЕГЭ

2 марта 2020     15
В Рособрнадзоре рассказали о новых технологиях при проведении ЕГЭ

06:40

Николай Соколов

В Рособрнадзоре рассказали о новых технологиях, которые будут применяться на ЕГЭ в 2020 году.

© Александр Кряжев РИА Новости

В пресс-службе ведомства заявили RT, что в нескольких регионах России будет использоваться технология машинного зрения. Она подразумевает применение нейросети для определения подозрительного поведения человека на экзамене.

«Система посредством нейросети определяет возможные нарушения по поведению человека на видеозаписи и фиксирует их (формирует «подозрение на нарушение»), такие «подозрения на нарушения» поступают на верификацию онлайн-наблюдателю, который, просмотрев отрезок видеозаписи, определит, имеет ли место нарушение (подтвердит или отклонит его), далее метка «подозрение на нарушение» попадёт на модерацию и проверку на месте», — рассказали в ведомстве. 

Анализ будет вестись в рамках реализации работ по организации видеонаблюдения, отметили в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее в Минкомсвязи назвали срок появления электронных аттестатов о высшем образовании

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Рособрнадзоре рассказали о новых технологиях при проведении ЕГЭ
В Рособрнадзоре рассказали о новых технологиях при проведении ЕГЭ

06:40 Николай Соколов В Рособрнадзоре рассказали о новых технологиях, которые будут применяться на ЕГЭ в 2020 году. © Александр Кряжев …


«Создать ситуацию напряжённости»: как страны НАТО наращивают военную активность в Арктическом регионе
«Создать ситуацию напряжённости»: как страны НАТО наращивают военную активность в Арктическом регионе

2 марта стартуют масштабные военные учения стран НАТО на севере Норвегии — Cold Response. Об этом сообщает пресс-служба норвежских вооружённых …


Против вора в законе Джеко возбудили уголовное дело
Против вора в законе Джеко возбудили уголовное дело

В Приморском крае возбудили уголовное дело в отношении вора в законе Джемала Мамояна, известного в криминальных кругах как Джеко Тбилисский. …


Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала об отношениях с депутатом Госдумы, трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной. Ее слова приводятся в …


Обнаружен древнейший в мире меч
Обнаружен древнейший в мире меч

Специалисты выяснили, что старинное оружие, хранящееся в музее на острове Сан-Ладзаро-дельи-Армени в Венеции, на самом деле является одним из древнейших …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты