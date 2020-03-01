В России ввели новые правила эксплуатации старых автомобилей

1 марта 2020     3
В России ввели новые правила эксплуатации старых автомобилей

В России начал действовать государственный стандарт (ГОСТ) для раритетных транспортных средств. Новые правила вступили в силу в воскресенье, 1 марта, сообщается на сайте Росстандарта.

Документом вводятся требования к безопасности ретро-автомобилей, а также методы их проверки. В частности, будет контролироваться состояние тормозов, шин и колес, фар, а также системы пожарной безопасности транспортного средства.

Действие нового ГОСТа распространяется на мотоциклы, легковые машины и прицепы старше 30 лет, а также на грузовики старше 50 лет, предназначенные в том числе для перевозки пассажиров. Транспортные средства должны быть с оригинальными двигателем, кузовом и рамой (при ее наличии).

В новых правилах появилось понятие классических автомобилей. В эту категорию попадут машины старше 30 лет, получившие соответствующий паспорт о прохождении историко-технической экспертизы. Ее будут проводить специалисты, имеющие аккредитацию общероссийской спортивной федерации автоспорта.

В феврале сообщалось, что сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями. Разработанные Минтрансом правила вступят в силу 8 июня 2020 года вместе с новым законом о техосмотре (обновленная редакция 170-ФЗ).

Источник: Лента.Ру

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