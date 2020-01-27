В России возросло число мошенничеств с использованием платежных карт

20:49
В России в 2019 году увеличилось на 280% число случаев мошенничества с использованием платёжных карт. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на статистические данные МВД России.РИА Новости
«Мошенничество с использованием платежных карт увеличилось на 280%», — говорится в материалах ведомства.
Отмечается, что всего подобных преступлений зафиксировано чуть более 16 тысяч.
Самые высокие темпы такого вида мошенничества зарегистрированы в Санкт-Петербурге, Калининграде и Калмыкии.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил в беседе с ФАН ситуацию с банкоматным мошенничеством в России.
Источник: Россия Сегодня