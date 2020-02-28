В России впервые изучат доступность сайтов госорганов для людей с инвалидностью

28 февраля 2020     16
В России впервые изучат доступность сайтов госорганов для людей с инвалидностью

АНО «Институт развития интернета» проведет исследование доступности сайтов государственных органов для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Исследование заказало Министерство труда и социальной защиты, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Это будет первая подобная работа в России, отметил гендиректор АНО «ИРИ» Антон Ключкин. Сейчас формируется каталог сайтов, которые будут проверены на доступность, в том числе на наличие либо отсутствие кнопки перехода к версии для слабовидящих, соблюдение семантики верстки сайта, корректную визуализацию при масштабировании, наличие субтитров и другое. Таких сайтов насчитывается 2,4 тысячи.

Согласно официальной статистике, в России почти 11,2 миллиона людей с инвалидностью, то есть восемь процентов населения страны. «Пожилые люди, люди с физическими, сенсорными или когнитивными нарушениями часто оказываются не в состоянии воспользоваться огромными возможностями интернета, возможностями госресурсов», — объяснил глава «ИРИ».

По словам Ключкина, исследование покажет, насколько реализованы права граждан на беспрепятственный доступ в глобальную сеть и насколько для них доступна онлайн-среда. По итогам анализа будет разработаны рекомендации и, возможно, создан единый национальный стандарт оформления сайтов госорганов для людей с ОВЗ. Исследование будет проводиться в течение года.

Источник: Лента.Ру

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