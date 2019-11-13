В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

13 ноября 2019     17
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

06:00

Александра Рыкова

В МВД России заявили о росте числа преступлений с использованием платёжных карт. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.

© Григорий Сысоев РИА Новости

Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).

Это на 417,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за указанный период в России было зарегистрировано свыше 205 тыс. преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 69% больше, чем в прошлом году.

Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации по безопасному использованию кредитных карт.

Источник: Россия Сегодня

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