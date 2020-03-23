В России допустили уголовную ответственность за фейки о коронавирусе

Для распространителей фейков о коронавирусе может быть введена уголовная ответственность. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас , передает ТАСС .

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