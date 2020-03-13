В России еще 11 человек заразились коронавирусом

13 марта 2020     15
В России еще 11 человек заразились коронавирусом

В России за последние сутки выявлены еще 11 человек, заразившихся коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.

Пятеро заболевших находятся в Москве, трое — в Санкт-Петербурге, еще по одному — в Подмосковье, Ленинградской области и Пермском крае. О случае заражения в Ленобласти стало известно ранее 13 марта: по данным регионального правительства, это женщина, недавно вернувшаяся из Италии. Другие инфицированные также недавно вернулись из охваченных пандемией коронавируса стран — Франции и Австрии.

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15:31 — 12 марта

Число зарегистрированных в России случаев заражения коронавирусом достигло 45, заключили в штабе.

На сайте Минздрава по данным на 14:40 сообщается о выписке двух граждан Китая и четырех россиян, трое из которых были эвакуированы с круизного лайнера в Японии.

Инфицированные проходят лечение в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Липецке, Забайкалье, Белгородской и Калининградской областях, Краснодарском крае. На карантине в столице находятся более тысячи человек.

Источник: Лента.Ру

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