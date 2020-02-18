В России задумали запретить отключать услуги ЖКХ за долги

18 февраля 2020     7
В России задумали запретить отключать услуги ЖКХ за долги

В России задумали запретить отключать услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за долги. Соответствующие поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса рассмотрит Госдума. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что правовое управление нижней палаты дало положительное заключение на этот законопроект. По словам депутата Госдумы Алексея Куринна, сегодня из-за отключения ЖКХ страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если на них не висят долги. «После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями», — сказал он.

Депутат также считает, что нельзя отключать и отопление, поскольку семьям, у которых нет возможности заплатить, приходится жить в холоде.

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00:03 — 23 мая 2019

Однако в Минстрое не видят необходимости внесения поправок в Жилищный кодекс. В министерстве отметили, что этот вопрос достаточно урегулирован, а своевременна оплата ЖКУ является обязанностью граждан.

В январе «Коммерсантъ» сообщал, что коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам ЖКХ. По данным собеседников газеты, на заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности был разработан новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности граждан. В документ вошла отдельная статья по взысканию долгов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Отмечается, что досудебный порядок возврата таких задолженностей не будет обязательным.

Источник: Лента.Ру

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