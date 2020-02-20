В России захотели усилить продовольственную безопасность из-за коронавируса

Дополнительные меры продовольственной безопасности необходимо принять на Дальнем Востоке из-за закрытия границ с Китаем в связи с коронавирусом , заявил полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 20 февраля.

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Он привел в пример ситуацию в Приморье, где сильно увеличились цены на овощи. По его словам, на Сахалине не возникло этой проблемы, так как там построили теплицы. Трутнев призвал власти регионов подумать о распространении подобных мер.

По его словам, на сегодняшний день приняты беспрецедентные меры по защите от проникновения коронавируса на территорию России. В частности, речь идет о временном запрете на въезд китайцев в Россию. Оно распространяется на туристов, а также на приезжающих в Россию по работе или вопросам бизнеса. Приостановка въезда граждан КНР в РФ не коснется транзитных пассажиров.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. О первых двух зараженных коронавирусом в России стало известно 31 января. Оба являются гражданами КНР.

Источник: Лента.Ру