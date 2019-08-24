В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением

24 августа 2019     20
В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением

09:02

Александра Рыкова

Число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомился RT.

© Pixabay

Так, в 2013 году всего в России было зарегистрировано 1,4 млн пациентов с таким диагнозом, в 2018 году их стало уже чуть более двух миллионов человек. 

Регионом с наибольшим уровнем заболеваемости ожирением в 2018 году стал Алтайский край, где на 100 тыс. населения приходится 5566,9 случая ожирения. 

Затем идут Курганская область (2711,4 случая), Тюменская область (2634,9), Ямало-Ненецкий автономный округ (2626,7) и Оренбургская область (2319).

Наименьший уровень заболеваемости ожирением по итогам прошлого года был зафиксирован в Приморском крае — 387,6 случая на 100 тыс. населения.

Также в числе регионов с невысоким уровнем заболеваемости ожирением оказались Кабардино-Балкария (578,5), Москва (588,2), Калининградская область (618,3) и Якутия (627).

Ранее в Минздраве заявили о росте числа больных рассеянным склерозом в России.

За последние пять лет число пациентов с таким диагнозом увеличилось почти на 20 тыс. человек.

Источник: Россия Сегодня

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