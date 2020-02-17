В России могут усилить ответственность за нарушение карантина

12:05

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство готово предложить меры по усилению ответственности за нарушение карантинного режима.

РИА Новости

«Инструменты, которые у нас сегодня есть, мы считали достаточными ещё какое-то время назад, но мир меняется, и с законодательными инициативами по итогам того, что происходит сегодня… мы готовы будем предложить изменения по усилению ответственности, по усилению режимов карантина», — цитирует её РИА Новости.

Соответствующее заявление она сделала во время выступления на парламентских слушаниях в Госдуме.

Ранее Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.

Источник: Россия Сегодня