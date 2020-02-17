В России назвали условия встречи «нормандской четверки»

Для проведения новой встречи в «нормандском формате» необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, речь идет о разведении сил, прекращении огня, разминировании, обмена пленными, внедрении формулы Штайнмайера в украинское законодательство, а также о некоторых других вещах.

Таким образом, по словам дипломата, главным условием проведения нового саммита являются подвижки по комплексу достигнутых договоренностей «как на треке безопасности, так и на политическом треке».

«Формула Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Предоставление особого статуса самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) на постоянной основе прописано в пункте №11 минских соглашений.

Формат «нормандской четверки» включает в себя Россию, Германию, Францию и Украину. Группа занимается урегулированием украинского конфликта. Последняя встреча состоялась 9 декабря 2019 года в Париже, через три года после предыдущей. По ее итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса.

Источник: Лента.Ру