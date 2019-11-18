В России нашли способ предотвратить стрельбу в учебных заведениях

Член Общественной палаты России (ОП) Александр Козлов рассказал изданию «Коммерсантъ», что проникновение вооруженных людей в российские учебные заведения можно предотвратить, если использовать методику расчета минимальной цены на услуги охраны.

По словам Козлова, Общественная палата разработала эту методику еще весной 2018 года и направила ее в регионы, однако тогда документ не приняли во внимание. За основу расчетов берется минимальный размер оплаты труда в каждом конкретном субъекте.

Козлов привел в пример документацию для аукциона по закупке охранных услуг в колледже Благовещенска, где 14 ноября произошла стрельба. По его расчетам, начальная максимальная цена работы охранника этого учебного заведения должна была составлять не менее 120 тысяч рублей за суточный пост в месяц, а в действительности составила около 106 тысяч рублей.

Козлов подчеркнул, что сейчас конкурсы на охрану школ и колледжей выигрывают некачественные подрядчики, тогда как применение предложенной ОП методики расчетов позволит выйти на рынок серьезным охранным организациям.

Источник: Лента.Ру