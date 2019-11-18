В России нашли способ предотвратить стрельбу в учебных заведениях

18 ноября 2019     17
В России нашли способ предотвратить стрельбу в учебных заведениях

Член Общественной палаты России (ОП) Александр Козлов рассказал изданию «Коммерсантъ», что проникновение вооруженных людей в российские учебные заведения можно предотвратить, если использовать методику расчета минимальной цены на услуги охраны.

По словам Козлова, Общественная палата разработала эту методику еще весной 2018 года и направила ее в регионы, однако тогда документ не приняли во внимание. За основу расчетов берется минимальный размер оплаты труда в каждом конкретном субъекте.

Козлов привел в пример документацию для аукциона по закупке охранных услуг в колледже Благовещенска, где 14 ноября произошла стрельба. По его расчетам, начальная максимальная цена работы охранника этого учебного заведения должна была составлять не менее 120 тысяч рублей за суточный пост в месяц, а в действительности составила около 106 тысяч рублей.

Козлов подчеркнул, что сейчас конкурсы на охрану школ и колледжей выигрывают некачественные подрядчики, тогда как применение предложенной ОП методики расчетов позволит выйти на рынок серьезным охранным организациям.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Сборная Бразилии выиграла юношеский чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии выиграла юношеский чемпионат мира по футболу

03:11 Сборная Бразилии одержала победу на домашнем чемпионате мира по футболу среди игроков не старше 17 лет, обыграв в финальном …


В России нашли способ предотвратить стрельбу в учебных заведениях
В России нашли способ предотвратить стрельбу в учебных заведениях

Член Общественной палаты России (ОП) Александр Козлов рассказал изданию «Коммерсантъ», что проникновение вооруженных людей в российские учебные заведения можно предотвратить, …


Минфин определил принципы инвестирования средств ФНБ
Минфин определил принципы инвестирования средств ФНБ

Министерство финансов России намерено инвестирования деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктуру и человеческий капитал. Об этом «Известиям» рассказал глава …


Россиянам назвали повышающие риск преждевременной смерти факторы
Россиянам назвали повышающие риск преждевременной смерти факторы

Существует несколько факторов, которые повышают риск преждевременной смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом «Комсомольской правде» рассказал директор Института персонализированной …


Моралес заявил об угрозе гражданской войны в Боливии
Моралес заявил об угрозе гражданской войны в Боливии

Экс-президент Боливии Эво Моралес опасается, что кризис в республике может привести к гражданской войне. Об этом он заявил интервью агентству …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты