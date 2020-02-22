В России отреагировали на воображаемый ядерный удар США

22 февраля 2020     11
В России отреагировали на воображаемый ядерный удар США

Учения Пентагона, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по Европе, являются провокацией. Таким образом отреагировал член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что в военной доктрине России нет идеи применения первыми ядерного удара. «Он может быть только ответным», — добавил сенатор. Морозов также отметил, что и военные действия на территории Европы могут носить лишь ответный характер.

Представитель Пентагона в ходе брифинга ранее рассказал, что США ответили России на воображаемую ядерную атаку по Европе — американская сторона провела соответствующие учения.

По сценарию американского военного ведомства, Россия использовала ядерное оружие малой мощности для удара по объекту на территории НАТО. Глава Пентагона Марк Эспер и представители Конгресса приняли решение ответить ядерным ударом по России. Они разработали план на случай ядерного кризиса.

В октябре 2018-го президент России Владимир Путин заявлял, что Россия применит ядерное оружие, только удостоверившись, что кто-то наносит по ней удар. Он подчеркивал, что Россия не может быть инициатором ядерного удара, но может воспользоваться оружием для своей защиты.

Источник: Лента.Ру

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