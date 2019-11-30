В России отреагировали на скандал с Apple и Крымом

30 ноября 2019     6
В России отреагировали на скандал с Apple и Крымом

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал скандал вокруг принадлежности Крыма на картах американской корпорации Apple. Об этом сообщает НСН.

«Хитрят, хитрят, конечно. Хотят всем быть хорошими. Ищут свою выгоду», — высказался чиновник. По его мнению, эту историю можно считать промежуточным решением на пути международного признания Крыма как территории России.

Цеков считает, что Apple начинает признавать реальность политической ситуации в отношении Крыма. При этом он назвал «просто смешной» попытку Украины «вернуть» себе Крым путем скандала и бойкотирования американской корпорации.

Ранее, 27 ноября, сотрудники Apple внесли правки в продукты компании, указав, что полуостров Крым является территорией России. Этот вопрос поднимался на обсуждении российских парламентариев с представителями Apple в мае текущего года.

После этого украинские дипломаты обратились в Государственный департамент США с призывом «исправить некорректное обозначение». Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко сравнил решение Apple с «кражей идей злейшим врагом, а кому-то все равно».

30 ноября в Apple пояснили, что компания всегда указывала Крым украинским за пределами России и внесла изменения в принадлежность территории лишь для российских пользователей.

Источник: Лента.Ру

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