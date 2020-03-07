В России оценили условия Зеленского по Донбассу

7 марта 2020     17
В России оценили условия Зеленского по Донбассу

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил условия президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу. Об этом пишет RT.

Джабаров заявил, что ему непонятна причина, по которой Украина должна выходить из «нормандского формата». Он добавил, что в случае выхода ситуация станет непредсказуемой. «Республики пока ещё верят в этот формат. После выхода же вопрос будет решаться более радикально», — сказал он.

По мнению сенатора, не Москва, а Киев не выполняет свою часть соглашений по формату. «Зеленский жалуется сам на себя», — сказал Джабаров.

Ранее Зеленский заявил, что Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы. Украинский лидер добавил, что верит в свои возможности договориться с президентом России Владимиром Путиным.

Последний «нормандский саммит» прошел в декабре после трехлетнего перерыва. На нем главы России, Украины, Франции и Германии условились, что минские соглашения не имеют альтернативы и не подлежат пересмотру. Также на переговорах договорились, что до новой встречи в конце марта 2020 года в зоне конфликта должны появиться новые участки отвода войск. Они до сих пор не согласованы.

Источник: Лента.Ру

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