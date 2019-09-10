В России подорожали жизненно важные препараты

Розничные цены на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов за 8 месяцев 2019 года выросли на 3,8 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора, передает ТАСС.

В ведомстве также заявили, что информация об отсутствии в регионах некоторых лекарств не соответствует действительности. Речь в том числе шла об антирабической вакцине, преднизолоне и инсулине. В Росздравнадзоре заявили, что уровень обеспеченности вакциной от бешенства составляет 45 процентов от годовой потребности — ее произвели в объеме 144 тысячи упаковок, потребителям отгрузили около 350 тысяч доз.

Вакцину для профилактики клещевого энцефалита произвели в объеме более 471 упаковки, это на 40 процентов больше, чем в аналогичный период 2018 года. В Росздравнадзоре добавили, что всего за 8 месяцев 2019 года в оборот поступило 4 047 499 555 упаковок 162 336 серий лекарственных препаратов. Это больше на 2,9 процента в упаковках и на 9 процентов по количеству серий по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 26,1 миллиона рублей на закупку, ввоз и распределение более 11 тысяч упаковок психотропных препаратов для детей с хроническими заболеваниями, из-за покупки которых задерживали россиян. В тексте распоряжения отмечается, что закупить планируется 11,2 тысячи упаковок лекарств.

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Источник: Лента.Ру