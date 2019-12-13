В России православная гимназия отказалась зачислить приемного ребенка-инвалида

13 декабря 2019     10
В России православная гимназия отказалась зачислить приемного ребенка-инвалида

Жительница Москвы Нина Франчук пожаловалась, что православная гимназия имени митрополита Платона отказалась зачислять ее дочь из-за инвалидности — у девочки заболевание кишечника. Об этом женщина рассказала изданию «Такие дела».

В конце октября девочка прошла тестирование в гимназии, а затем — собеседование с директором Инной Медведевой, которая якобы приняла девочку «очень тепло». Как утверждает Франчук, она сразу сказала, что девочка болеет и что она приемный ребенок. 20 ноября Франчук забрала документы дочери из старой школы и подала их в новую. Позднее ей позвонила завуч и сказала, что не примет их, пока мать не встретится с еще одним учредителем школы Еленой Подольской. Женщина рассказала, что 25 ноября она сходила на встречу, на которой ей отказали в зачислении.

По словам Франчук, в школе учатся дети с другими заболеваниями — на это ей ответили, что другие дети «не такие сложные». При этом у девочки нет специальных условий и у нее нет ограничений в питании. После отказа Франчук обратилась за советом к отцу Владимиру из Николо-Перервинского монастыря. Тот пообещал разобраться в ситуации, а на следующей встрече заявил, что «ребенок приемный, а приемные дети проблемные, с неизвестной генетикой, и чего можно от таких детей ждать в плане поведения — неизвестно».

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00:01 — 12 октября

Директор гимназии подтвердила, что мать с девочкой обращались к ним в гимназию. По ее словам, в гимназии нет психолога и медработника, из-за этого ребенка не приняли. Она также подтвердила, что гимназия принимает детей с инвалидностью, но «степень инвалидности тоже разная». «Я вас прошу понять, что мы несем ответственность и только по этой причине [отказали]», — отметила она.

В департаменте образования и науки Москвы сообщили, что по закону дети «с особыми возможностями» здоровья могут учиться в любой образовательной организации «с учетом их психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья». В приеме может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест. В итоге девочка вернулась в старую школу, ее там приняли хорошо, рассказала мать.

Ранее сообщалось, что священник из Кургана отказался крестить младенца с огромным родимым пятном из страха заразиться. После отказа с родителями связался секретарь епархии иерей Леонид Перчугов сразу связался с родителями девочки и предложил помощь — ребенка крестили.

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Источник: Лента.Ру

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