В России предложили ввести новый критерий оценки работы губернаторов

4 июня 2019     7
В России предложили ввести новый критерий оценки работы губернаторов

В перечень критериев, по которым будут оценивать эффективность работы региональных властей, могут включить оценку уровня молодёжной безработицы.

С соответствующей инициативой выступили депутат Госдумы Виктор Зубарев и председатель Международного центра развития молодёжных инициатив «Поколение права» Андрей Андреев. Обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT. 

Согласно статистике, которую приводят авторы инициативы, среди общего числа безработных в стране большинство — россияне от 20 до 34 лет.  

В некоторых регионах порог молодёжной безработицы превышает 50%. Такие показатели зафиксированы в частности в Астраханской (54,7%) и Смоленской (53,8%) областях и в Республике Хакасия (54,5%), говорится в обращении.

В этой связи предлагается разработать федеральную подпрограмму содействия региональной занятости молодых специалистов. А для достаточного контроля за этим направлением Зубарев и Андреев считают необходимым добавить оценку уровня безработицы среди молодёжи в регионе в методику расчёта показателя эффективности работы губернаторов.

По планам авторов предложения, данный критерий будет учитывать такие показатели, как наличие программ стажировки для молодых специалистов на ведущих региональных предприятиях и проведение мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства.  

«Необходимо стимулировать губернаторов решать проблему молодёжной безработицы. Мы знаем, что половину «вчерашних выпускников» не берут на работу из-за отсутствия опыта, а ещё 12% не находят вакансий по специальности. И это при том, что сами производства испытывают кадровый голод. Система образования в регионе должна отвечать вызовам местной экономики. А у нас сегодня на должность топ-менеджеров или юристов по 10 кандидатов на место, а инженеров — дефицит. В отдельных регионах нужно также повышать престиж рабочих профессий в вузах», — считает депутат Виктор Зубарев.

В конце апреля президент России Владимир Путин поручил разработать методику оценки эффективности работы губернаторов и правительств субъектов страны.

Среди показателей, по которым планируется определять качество работы региональных властей, — степень доверия к власти, уровни среднемесячной зарплаты и бедности, показатели продолжительности жизни и доступности жилья.

Ранее в Министерстве науки и высшего образования России назвали эффективный механизм для трудоустройства выпускников российских вузов.

В ведомстве указали, что речь идёт о целевом обучении. 

Источник: Россия Сегодня

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