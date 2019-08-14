В России предложили запретить старые машины

14 августа 2019     5
В России предложили запретить старые машины

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию старых транспортных средств. Соответствующее предложение было направлено в Минтранс и Минпромторг, передает «Коммерсантъ».

Зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина предложила проработать вопрос о «законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации». Ограничения по возрасту автомобилей и предлагаемые санкции за нарушения в письме не приводятся.

«Вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава», — пояснили изданию в Минпромторге, подтвердив получение предложений от комитета.

В то же время исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов заявил, что ограничения можно установить только для коммерческого транспорта, а не для автомобилей, находящихся в частном пользовании. По его словам, при ограничении срока эксплуатации транспорта необходимо учитывать не только его возраст, но и пробег.

По данным ГИБДД, всего в России зарегистрированы 60,6 миллиона транспортных средств, из них почти треть — старше 15 лет, одна пятая часть — старше 10 лет. В настоящий момент в России нет законов о сроках эксплуатации транспортных средств. Единственное ограничение, касающееся максимального возраста автобусов для перевозок детей, вступит в силу в 2020 году.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В России предложили запретить старые машины
В России предложили запретить старые машины

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию старых транспортных средств. Соответствующее предложение было направлено в Минтранс и Минпромторг, передает «Коммерсантъ». …


Эскадрилью Су-35 развернут в Тверской области
Эскадрилью Су-35 развернут в Тверской области

Западное стратегическое направление усилят современными истребителями Су-35. Эскадрилью, оснащенную сверхманевренными самолетами, развернут в Тверской области. Она войдет в полк сверхзвуковых …


Тренер «Краснодара» прокомментировал победу команды над «Порту» в квалификации Лиги чемпионов
Тренер «Краснодара» прокомментировал победу команды над «Порту» в квалификации Лиги чемпионов

03:01 Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» прокомментировал победу своих подопечных над португальским «Порту» со счётом 3:2 в ответном матче …


В Киеве прояснили судьбу военного парада в День независимости
В Киеве прояснили судьбу военного парада в День независимости

В Киеве пройдет военный парад в День независимости страны, несмотря на его отмену президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил во …


Олег Газманов намерен после концертов отдохнуть в Крыму
Олег Газманов намерен после концертов отдохнуть в Крыму

В этом году певец приедет на полуостров с программой «50 лет на сцене». Запланированы концерты в Алуште, Ялте, Феодосии, Судаке …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты