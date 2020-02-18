В России предложили использовать сайт госуслуг для продажи алкоголя

18 февраля 2020     17
В России предложили использовать сайт госуслуг для продажи алкоголя

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и сайт госуслуг для продажи алкоголя в интернете, чтобы подтвердить возраст покупателей. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что при заказе пользователь будет указывать адрес доставки и желательное время. После того, как покупатель выберет способ оплаты, ему будет предложено пройти удаленную идентификацию с помощью портала госуслуг. Когда пользователь введет свои логин и пароль от этого сайта, который будет связан с ЕБС, система предложит ему на камеру произнести пять цифр, появившиеся на экране. Благодаря этим данным можно будет подтвердить личность и возраст покупателя.

Для начала в качестве эксперимента покупать спиртные напитки в интернете смогут только сотрудники компаний, отметили в АКИТ.

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08:16 — 19 мая 2017

ЕБС интегрирована с Единой системой идентификации и аутентификации, которая хранит подтвержденные персональные данные миллионов граждан (ФИО, паспортные данные, СНИЛС и др.).

В августе прошлого года АКИТ представила новые предложения по легализации продажи алкоголя в интернете. В частности, ретейлеры предлагают фиксировать информацию о времени и месте продажи с помощью онлайн-касс. Для этого будут использоваться облачные сервисы и QR-коды. В АКИТ пояснили, что чек автоматически будет передаваться в Федеральную налоговую службу. Министерство здравоохранения выступило категорически против этой инициативы, поскольку она сведет на нет все законодательные запреты в области регулирования продаж алкогольной продукции.

Вопрос о легализации продаж алкоголя в интернете обсуждается уже несколько лет. В июне Минфин доработал соответствующий законопроект. Планируется, что на первом этапе (с 1 января 2020 года) ограничения снимут только с производителей и оптовых продавцов вина. Новую версию согласовали Минпромторг и Минсельхоз, Минздрав выступил против законопроекта.

Источник: Лента.Ру

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