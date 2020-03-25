В России предложили отменить налог на самозанятых из-за коронавируса

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил отменить налог на самозанятых из-за коронавируса. Соответствующее письмо он направил министру финансов России Антону Силуанову, сообщает RT.

Чернышов отметил, что у самозанятых нет оплачиваемых отпусков, больничных и других компенсационных выплат в связи с приостановкой деятельности на фоне пандемии коронавируса. Таким образом, людям приходится платить налог со своих заработков.

Парламентарий предложил освободить самозанятых от налоговой нагрузки до окончания пандемии. «Граждане, которые сами зарабатывают себе на жизнь, в этот сложный и кризисный период, (…) могут дать толчок к развитию экономики России», — говорится в письме.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса. Власов отметил, что во время карантинных мер против распространения коронавирусной инфекции сокращаются доходы россиян. Также люди получают повышенные счета за коммуналку из-за постоянного нахождения дома.

По данным на 25 марта, в России 495 зараженных коронавирусом, большинство из них находится в Москве. 22 человека вылечились и были выписаны.

Источник: Лента.Ру