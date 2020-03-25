В России предложили отменить налог на самозанятых из-за коронавируса

25 марта 2020     14
В России предложили отменить налог на самозанятых из-за коронавируса

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил отменить налог на самозанятых из-за коронавируса. Соответствующее письмо он направил министру финансов России Антону Силуанову, сообщает RT.

Чернышов отметил, что у самозанятых нет оплачиваемых отпусков, больничных и других компенсационных выплат в связи с приостановкой деятельности на фоне пандемии коронавируса. Таким образом, людям приходится платить налог со своих заработков.

Парламентарий предложил освободить самозанятых от налоговой нагрузки до окончания пандемии. «Граждане, которые сами зарабатывают себе на жизнь, в этот сложный и кризисный период, (…) могут дать толчок к развитию экономики России», — говорится в письме.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса. Власов отметил, что во время карантинных мер против распространения коронавирусной инфекции сокращаются доходы россиян. Также люди получают повышенные счета за коммуналку из-за постоянного нахождения дома.

По данным на 25 марта, в России 495 зараженных коронавирусом, большинство из них находится в Москве. 22 человека вылечились и были выписаны.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Сообщения о первых заболевших коронавирусом в Севастополе оказались фейком
Сообщения о первых заболевших коронавирусом в Севастополе оказались фейком

Михаил Развожаев решил лично развеять все слухи, которые появились накануне вечером, что якобы в Севастополе уже есть двое заболевших коронавирусом. …


Американские компании рекордно подорожали
Американские компании рекордно подорожали

Меры по стимулированию американской экономики, в скорое принятие которых поверили инвесторы, привели к рекордному росту на биржах. Промышленный индекс Dow …


Россиянам рассказали о двух типах тестов на выявление коронавируса
Россиянам рассказали о двух типах тестов на выявление коронавируса

На сегодняшний день существуют два типа тестов на выявление нового коронавируса, сообщил генеральный директор компании DRD Biotech Анжей Жимбиев в …


В России предложили отменить налог на самозанятых из-за коронавируса
В России предложили отменить налог на самозанятых из-за коронавируса

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил отменить налог на самозанятых из-за коронавируса. Соответствующее письмо он направил министру финансов России Антону Силуанову, …


В МЧС назвали высоту волны цунами после землетрясения на Курилах
В МЧС назвали высоту волны цунами после землетрясения на Курилах

08:24 Высота волны цунами после землетрясения в Северо-Курильске составила порядка 50 сантиметров, разрушений нет, угроза цунами сохраняется. Об этом информирует …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты