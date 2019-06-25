В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий

25 июня 2019     3
В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий
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Александра Рыкова

В России в целях борьбы с безработицей среди молодёжи может появиться национальный шорт-лист дефицитных рабочих профессий, по которым остро не хватает специалистов.

  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

С соответствующей инициативой в адрес министра просвещения России Ольги Васильевой выступил депутат Государственной думы Виктор Зубарев (текст обращения есть в распоряжении RT).

Создание подобного шорт-листа, который необходимо сформировать совместно с предприятиями и экспертами, поможет снизить уровень молодёжной безработицы, а также повысить имидж рабочих профессий, уверен парламентарий.

Как сказано в обращении, за последний год на рынке труда отмечен прирост вакансий для рабочего персонала, однако эти предложения остаются вне зоны интересов молодёжи. Это связано с тем, что молодые люди в целом не настроены на обучение в средних специальных учебных заведениях (именно там можно освоить рабочую профессию), а стремятся к обучению в вузах.

Однако найти работу по специальности при наличии высшего образования большинство выпускников не могут ввиду отсутствия опыта, в то время как предприятия ощущают острую нехватку рабочих рук, констатирует Зубарев.

Особенно остро эта проблема ощущается в регионах, отмечает депутат.

Создание списка востребованных вакансий, в частности, поможет популяризировать систему среднего образования и дать возможность молодёжи сориентироваться на рынке труда, считает парламентарий.

Кроме создания шорт-листа дефицитных рабочих профессий, Зубарев предлагает обновить образовательные программы в ссузах (средних специальных учебных заведениях), наладить контакт между учебными заведениями и работодателями, а также провести масштабную рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.

Ранее был назван самый распространённый среди молодёжи способ поиска работы.

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