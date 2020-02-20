В России придумали новый способ борьбы с игнорирующими штрафы водителями

20 февраля 2020     19
В России придумали новый способ борьбы с игнорирующими штрафы водителями

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов начала отлавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения. По данным издания «Коммерстантъ», полиция останавливает автомобили, а приставы накладывают на них арест.

Такая мера применяется в отношении тех водителей, кто имеет сотни неоплаченных штрафов. Поводом для жестких наказаний стала авария в Москве в конце января, когда по вине водителя BMW погиб человек. Позже выяснилось, что у виновника происшествия 650 неоплаченных штрафов.

Как оказалось, в России более 70 водителей и 180 юридических лиц имеют более 1000 неоплаченных штрафов. В случае с автомобилистами рекорд зафиксирован у москвички, за которой числятся 2500 штрафов. Ее сумма задолженности превышает 500 тысяч рублей.

Большинство неплательщиков зарегистрированы в столице. Их автомобили отслеживают с помощью камер. Предполагается, что до конца 2020 года находить нарушителей будут и в остальных регионах Центрального федерального округа.

24 января в Москве произошло ДТП с участием шести машин. В результате него погибла девушка — пассажир автомобиля BMW, которым управлял виновник аварии.

В начале февраля сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД за нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг. Согласно соответствующему законопроекту, жалобу можно будет направить в ГИБДД или через суд, ответ на нее придет через портал госуслуг в течение трех дней.

Источник: Лента.Ру

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