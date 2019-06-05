В России призвали внедрить системы мониторинга усталости водителей

Все грузовые транспортные средства и автобусы в России необходимо оснастить системой мониторинга усталости водителя (СМУВ). К такому выводу пришли инженеры из Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).

Специалисты провели исследование (текст есть в распоряжении RT), в ходе которого рассмотрели уже существующие системы мониторинга и описали критерии, по которым стоит разработать так называемую перспективную СМУВ, которую можно использовать в пассажирском и грузовом автотранспорте.

По мнению инженеров, СМУВ, в частности, должна включать такие функции, как предотвращение засыпания с помощью звуковых, зрительных и тактильных сигналов; удалённый мониторинг физиологического состояния водителя (его пульса, частоты дыхания, положения головы и так далее); проверка психического состояния водителя, а также исключение состояния алкогольного опьянения.

Основная задача перспективной СМУВ, по мнению учёных, — предупреждение таких состояний водителя, как невнимательность, сонливость, стресс, агрессия и потеря сознания.

Связь с водителем, по задумке инженеров, должна быть организована через интеллектуальный пульт управления, который будет подавать сигналы о необходимости сменить стиль вождения, остановиться для отдыха, а также будет формировать разрешение на последующий пуск двигателя.

По данным инженеров, около 25% происшествий на дорогах происходит из-за невнимательности, засыпания, потери сознания или смерти вследствие усталости, стрессового состояния, халатного отношения к собственному здоровью, а также ошибок из-за переоценки своего водительского мастерства.

Обязательная установка СМУВ на указанных типах транспортных средств поможет решить проблему аварийности, констатируют специалисты.

По словам председателя «Движения автомобилистов России» Виктора Похмелкина, повышение контроля за действиями водителей грузовых транспортных средств и автобусов является актуальной и важной задачей в условиях российского дорожного движения.

Он отметил, что международные перевозки на таких транспортных средствах уже давно осуществляются с применением специальных приборов, которые следят за состоянием водителя.

«В нашей стране такая система пока не прижилась, но идея инженеров заслуживает внимания и подробного обсуждения. Меры по усилению контроля за поведением водителей таких транспортных средств необходимы, поскольку пока достаточно много ДТП случается с их участием. Важно следить за действиями водителей и контролировать их режим труда и отдыха», — отметил эксперт.

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