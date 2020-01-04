В России при пожаре погибли трое взрослых и ребенок

4 января 2020     28
В России при пожаре погибли трое взрослых и ребенок

Трое взрослых и ребенок погибли во время пожара в частном доме в Ставропольском крае. Об этом в субботу, 4 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС России по региону Олега Дегтярева.

Возгорание случилось в Советском округе. Оно было полностью ликвидировано на площади 30 квадратных метров в 3:40 по московскому времени. «По уточненным данным, погибло четыре человека, из них один — ребенок», — уточнил Дегтярев.

Причина ЧП выясняется.

В ночь на 1 января в Уфе обстреляли фейерверком жилой многоэтажный дом, был поврежден фасад.

Источник: Лента.Ру

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