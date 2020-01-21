В России рассказали о вероятности заразиться смертельным китайским вирусом

21 января 2020     19
В России рассказали о вероятности заразиться смертельным китайским вирусом

Возможность завоза в Россию обнаруженного в Китае смертельного коронавируса 2019-nCoV нельзя исключить, однако вероятность его распространения низкая. Об этом сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре.

«Ежегодно более полутора миллиона граждан Китайской Народной Республики приезжает в Россию, примерно столько же наших сограждан посещает Китай», — рассказали в Роспотребнадзоре. Однако генетическая структура этого вируса уже известна, и проводится работа по созданию тест-систем для выявления заболевания.

Также всех прилетевших из Китая пассажиров осматривают с помощью тепловизора, чтобы выявить людей с повышенной температурой. В ведомстве сообщили, что профильные службы подготовлены к проведению противоэпидемических мероприятий.

Главная опасность нового коронавируса в том, что он может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным и контактным путем, пояснили в Роспотребнадзоре.

К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой. По данным на 20 января, 217 человек заразились новым вирусом. Ученые Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона выяснили, что потенциальное число людей, которые могут заразиться этой инфекцией, может составить более полутора тысяч человек.

Источник: Лента.Ру

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