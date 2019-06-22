В России растет новый гражданский протест против судебной системы

Россияне выходят на протесты, подписывают петиции и вытаскивают из рук силовиков несправедливо, по их мнению, осужденных.

Сегодня на повестке — сестры Хачатурян, которых арестовали в июле прошлого года за убийство отца.

Дело трех сестер вызвало сильный общественный резонанс. 17-летнюю Марию, 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Кристину обвинили в убийстве отца.

Девушки вину не отрицали и рассказали, почему были вынуждены это сделать.

С момента задержания прошло 11 месяцев, но подробности дела с новой силой обсуждают в СМИ, а в социальных сетях развернулась кампания по освобождению сестер из-под стражи.

Пользователи интернета пишут посты с хештегами #свободусестрамхачатурян и #ямысестрыхачатурян, сотни людей выходят на одиночные пикеты. Протестующие обращают внимание на то, что дело девушек — дело о домашнем насилии, а это касается каждого.

Сестры Хачатурян

В поддержку сестер высказались Ксения Собчак и Юрий Дудь.

«Если их действительно осудят за убийство по предварительному сговору и дадут от 8 до 20 лет, значит, наша страна поступит с ними так же по-людоецки, как многие годы поступал их отец», – написал Дудь в своем Инстаграм.