В России реформируют систему психдиспансеров

19 февраля 2020     16
В России реформируют систему психдиспансеров

В ближайшие месяцы Минздрав займется реформированием системы психоневрологических интернатов (ПНИ). Будут сформированы методические рекомендации для медперсонала и порядок оказания помощи людям с психическими и неврологическими расстройствами. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы в течение двух-трех месяцев это сделаем», — сказал министр. Он добавил, что без создания специальных условий невозможно эффективное наблюдение и лечение.

В июне прошлого года активисты и общественники потребовали реформировать систему обслуживания граждан в ПНИ. По их словам, в нынешнем виде она иногда больше напоминает карательную психиатрию, а жители интернатов часто не получают необходимой помощи. В октябре представители НКО попросили президента Владимира Путина провести реформу психдиспансеров, которые продолжают работать по стандартам СССР.

Согласно официальным данным, в России в ПНИ проживают около 156 тысяч взрослых и детей. Более 25 тысяч из них живут в комнатах по семь человек и более.

Источник: Лента.Ру

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