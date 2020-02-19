В России реформируют систему психдиспансеров

В ближайшие месяцы Минздрав займется реформированием системы психоневрологических интернатов (ПНИ). Будут сформированы методические рекомендации для медперсонала и порядок оказания помощи людям с психическими и неврологическими расстройствами. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы в течение двух-трех месяцев это сделаем», — сказал министр. Он добавил, что без создания специальных условий невозможно эффективное наблюдение и лечение.

В июне прошлого года активисты и общественники потребовали реформировать систему обслуживания граждан в ПНИ. По их словам, в нынешнем виде она иногда больше напоминает карательную психиатрию, а жители интернатов часто не получают необходимой помощи. В октябре представители НКО попросили президента Владимира Путина провести реформу психдиспансеров, которые продолжают работать по стандартам СССР.

Согласно официальным данным, в России в ПНИ проживают около 156 тысяч взрослых и детей. Более 25 тысяч из них живут в комнатах по семь человек и более.

Источник: Лента.Ру