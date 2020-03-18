В России решили обезопасить такси от коронавируса

18 марта 2020     15
В России решили обезопасить такси от коронавируса

Российские сервисы такси решили обезопасить водителей и пассажиров от коронавируса, предоставив таксистам возможность продезинфицировать машины из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Regnum.

«Эта мера позволит дополнительно обезопасить и водителей, и пассажиров от вирусных заболеваний», — заверили агентство в пресс-службе «Ситимобил». Провести дезинфекцию автомобиля таксисты смогут у партнеров компании.

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16:42 — 17 марта

«Яндекс.Такси», в свою очередь, организовали пункты выдачи медицинских масок и дезинфицирующих средств в аэропорту «Шереметьево», отмечает агентство. Их можно получить бесплатно с середины марта.

По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом. Из них десять граждан заразились непосредственно в России.

Источник: Лента.Ру

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