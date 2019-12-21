В России снизились продажи мандаринов

21 декабря 2019     21
В России снизились продажи мандаринов

07:00

Александра Рыкова

Продажи мандаринов в декабре этого года (с 1-го по 16-е число) по сравнению с таким же периодом прошлого года упали на 15%. Об этом свидетельствуют данные платформы фискальных данных «Такском», с которыми ознакомился RT.

Средняя цена за килограмм фруктов за этот же период упала на 2% и составила 84,8 руб.

Самыми популярными среди россиян по числу покупок стали мандарины из Турции. На втором месте — цитрусовые из Абхазии, на третьем — из Китая. Также популярны мандарины из Марокко и Испании.

Всего проанализировано более 17 млрд кассовых чеков.

Аналитики при этом отмечают, что, несмотря на снижение спроса на мандарины в начале декабря, ближе к Новому году ситуация может измениться. Так, в конце декабря прошлого года продажи мандаринов выросли в два раза по сравнению с началом месяца.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В России снизились продажи мандаринов
В России снизились продажи мандаринов

07:00 Александра Рыкова Продажи мандаринов в декабре этого года (с 1-го по 16-е число) по сравнению с таким же периодом …


Раскрыт секрет умеренной трапезы в праздники
Раскрыт секрет умеренной трапезы в праздники

Диетолог из американского штата Нью-Йорк Эми Горин раскрыла секрет умеренной трапезы в праздники. Ее слова приводит РИА Новости. По словам …


Роспотребнадзор дал советы по выбору детского костюма на Новый год
Роспотребнадзор дал советы по выбору детского костюма на Новый год

Роспотребнадзор рассказали, как выбрать новогодний костюм для ребенка на Новый год. Как сообщается на сайте ведомства, одежда «должна отвечать общим …


В ФАС не поступали жалобы на рост цен на алкоголь перед Новым годом
В ФАС не поступали жалобы на рост цен на алкоголь перед Новым годом

04:00 В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) к настоящему времени не зафиксировали жалоб и обращений на завышение цен на алкогольную продукцию …


Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю
Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю

Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты