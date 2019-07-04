В России снизилось число абортов

4 июля 2019     16
В России снизилось число абортов

Число абортов в России с начала 2000-х годов уменьшилось более чем в три раза. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

По ее словам, в начале 2000-х в стране было прервано 2,13 миллиона беременностей, и эта проблема «стояла остро». В 2018 году их было уже менее 600 тысяч без учета абортов по медицинским показаниям. Голикова назвала эти цифры позитивным сдвигом, но отметила, что пока «хвастаться нечем».

«Все усилия, которые предпринимаются медицинскими и социальными службами, центрами кризисной беременности, которые действуют в субъектах, они как раз нацелены на то, чтобы сохранять человеческую жизнь», — добавила она в ходе выступления на заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Ранее в июле глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия — это не лидер традиционных ценностей, потому что в стране много разводов, абортов, высокий уровень младенческой смертности и детской бедности. Он рекомендовал чиновникам думать не только о патриотическом воспитании, но и «учить историю репрессий в СССР», чтобы не допустить их повторения.

Источник: Лента.Ру

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