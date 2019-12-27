В России сообщили о полутора миллионах смертельно опасных автомобилей

Более полутора миллионов автомобилей с опасными для жизни подушками безопасности эксплуатируется в России. Системы установлены на машинах двух десятков брендов, включая Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru, BMW, Mazda, Honda и Ford. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстандарта.

Уточняется, что во время аварии такие подушки безопасности могут взорваться, разлететься на куски и травмировать водителя и пассажиров в салоне.

За последние несколько лет Росстандарт согласовал отзывные программы пяти автопроизводителям: Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW. В программы попали автомобили, выпущенные с 2000 по 2014 годы.

Источник: Лента.Ру