В России стало меньше употребляющих наркотики школьников

11 марта 2020     8
В России стало меньше употребляющих наркотики школьников

В России средний возраст первый пробы наркотиков вырос на три года, сместившись с 15–17 лет на 18–20. Об этом сообщили ученые из Института социологии РАН «Известиям».

По словам специалистов, в 2013 году на возрастные периоды 15–17 и 18–20 лет приходилось практически одинаковое количество первых проб наркотиков. При этом в 2016 году эта разница стала значительной. Так, 27 процентов знакомились с запрещенными веществами в подростковом возрасте, а 45 процентов — в юношеском. «В последующие годы тенденция сохранилась», — рассказала руководитель сектора социологии девиантного поведения Института социологии РАН Маргарита Позднякова.

Как отмечают эксперты, причиной положительной тенденции стала возросшая нагрузка на школьников старших классов, в том числе из-за подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену (ОГЭ).

Заявил заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии РУДН Александр Березкин заявил, что сейчас повышается возраст психологической зрелости людей. По его словам, первая проба наркотиков происходит, когда подростки становятся более самостоятельными и независимыми от влияния родителей.

При этом ученые отметили, что для каждого поколения есть свои «особенности» наркопотребления. Молодежь начинает употребление наркотиков с модных в данный момент веществ, а пожилые люди часто впадают в зависимость от лекарственных препаратов, например, снотворных и обезболивающих.

В феврале сообщалось, что в России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества, но не постоянно. В то же время снизилась доля людей с диагнозом «наркомания».

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В США за вождение в нетрезвом виде арестовали любимого конспиролога Трампа
В США за вождение в нетрезвом виде арестовали любимого конспиролога Трампа

04:30 Одного из самых известных конспирологов США радиоведущего Алекса Джонса арестовали в Техасе за вождение в нетрезвом виде. Об этом …


В Боливии заявили о первых двух случаях заражения коронавирусом
В Боливии заявили о первых двух случаях заражения коронавирусом

04:49 В Боливии зафиксированы первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в боливийском Минздраве. РИА Новости «Министр …


В России стало меньше употребляющих наркотики школьников
В России стало меньше употребляющих наркотики школьников

В России средний возраст первый пробы наркотиков вырос на три года, сместившись с 15–17 лет на 18–20. Об этом сообщили …


Спикер Верховной Рады рассказал о попытках защитить русский язык
Спикер Верховной Рады рассказал о попытках защитить русский язык

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о попытках защитить русский язык на Украине. Об этом сообщает сайт «112 Украина». Разумков …


Назван возможный кандидат на пост генпрокурора Украины
Назван возможный кандидат на пост генпрокурора Украины

Новым генеральным прокурором Украины может стать глава Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты