В России увеличат детские пособия

Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Это следует из предварительных расчетов Министерства труда, сообщают «Известия».

Ежемесячные выплаты на первого ребенка вырастут в среднем на 7 процентов и составят около 12 тысяч рублей. Пособие равно величине прожиточного минимума для детей в регионе за II квартал предыдущего года.

В 2020 году общая сумма пособий составит 150 миллиардов рублей. Это втрое больше, чем в 2019 году, когда на выплаты в связи с рождением первенца было выделено 50 миллиардов. В 2021-м сумма увеличится еще на шесть миллиардов, а через два года достигнет 164 миллиардов.

С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека. Раньше дотации были положены семьям с детьми до полутора лет и доходом до полутора прожиточных минимумов. По прогнозам Минтруда, число семей, получающих ежемесячные пособия, увеличится с 379 тысяч до миллиона.

Источник: Лента.Ру