В России увеличат детские пособия

9 сентября 2019     19
В России увеличат детские пособия

Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Это следует из предварительных расчетов Министерства труда, сообщают «Известия».

Ежемесячные выплаты на первого ребенка вырастут в среднем на 7 процентов и составят около 12 тысяч рублей. Пособие равно величине прожиточного минимума для детей в регионе за II квартал предыдущего года.

В 2020 году общая сумма пособий составит 150 миллиардов рублей. Это втрое больше, чем в 2019 году, когда на выплаты в связи с рождением первенца было выделено 50 миллиардов. В 2021-м сумма увеличится еще на шесть миллиардов, а через два года достигнет 164 миллиардов.

С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека. Раньше дотации были положены семьям с детьми до полутора лет и доходом до полутора прожиточных минимумов. По прогнозам Минтруда, число семей, получающих ежемесячные пособия, увеличится с 379 тысяч до миллиона.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Французское издание назвало Киев столицей России
Французское издание назвало Киев столицей России

Французское издание Le Figaro назвало Киев столицей России. Надпись появилась в субтитрах к выступлению президента Украины Владимира Зеленского после обмена …


Принцип взаимности: в США опасаются ответа России на ограничения в отношении российских дипломатов
Принцип взаимности: в США опасаются ответа России на ограничения в отношении российских дипломатов

В Вашингтоне выразили опасения относительно одного из разделов закона о бюджетных ассигнованиях на 2020 год. Этот пункт касается уведомлений о …


В России увеличат детские пособия
В России увеличат детские пособия

Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. …


Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР
Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР

Президент России Владимир Путин поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с 71-й годовщиной образования КНДР. Об этом сообщает «РИА Новости». …


Женщина плохо умывалась и расплодила на глазах полчища паразитов
Женщина плохо умывалась и расплодила на глазах полчища паразитов

Жительница китайской провинции Хубэй недостаточно тщательно снимала макияж перед сном и развела на ресницах аномальное число клещей. Об этом сообщает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты