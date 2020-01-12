В России ужесточат правила приема на работу в такси

12 января 2020     15
В России ужесточат правила приема на работу в такси

В России ужесточат правила приема на работу в такси: Минтранс разрабатывает пакет законопроектов, согласно которым граждане с судимостью не смогут сесть за руль такси. Об этом сообщает «Российская газета».

Соответствующие поправки планируется внести в Трудовой кодекс и в ряд других законов. Предполагается, что проект представят на рассмотрение правительства в июле 2020-го.

По словам экспертов, в случае принятия поправок, интернет-агрегаторы такси должны будут требовать у водителей справки об отсутствии судимости.

Адвокат Вячеслав Голенев рассказал, что инициатива направлена на то, чтобы сделать такси безопаснее. При этом он считает, что ограничение стоит распространить только на осужденных за тяжкие преступления и преступления сексуального характера. Голенев также отметил, что необходимо подсчитать статистику нападений таксистов на пассажиров и наоборот — когда виновными в происшествиях были пассажиры.

О планах запретить насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам работать в такси и заниматься грузоперевозками сообщалось неоднократно. В ноябре стало известно, что соответствующий проект разрабатывает Минтранс по поручению президента Владимира Путина. При этом не уточнялось, когда его планируют представить в правительстве.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В России ужесточат правила приема на работу в такси
В России ужесточат правила приема на работу в такси

В России ужесточат правила приема на работу в такси: Минтранс разрабатывает пакет законопроектов, согласно которым граждане с судимостью не смогут …


Трамп призвал Иран «не убивать протестующих»
Трамп призвал Иран «не убивать протестующих»

Президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана «не убивать» участников антиправительственных акций и пообещал следить за происходящим в этой стране. …


«Автомобилист» по буллитам победил ЦСКА в матче КХЛ
«Автомобилист» по буллитам победил ЦСКА в матче КХЛ

19:49 Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). @ihcavtomobilist Twitter Встреча, прошедшая …


Самые популярные имена в России в 2019 году
Самые популярные имена в России в 2019 году

Самыми популярными именами для новорожденных в 2019 году стали Артем и София. Это следует из данных Единого реестра записей актов …


30 политических партий могут появиться в России к выборам в Госдуму в 2021 году
30 политических партий могут появиться в России к выборам в Госдуму в 2021 году

Первым шагом к этому событию назвали анонсирование создания «Партии прямой демократии», от разработчиков игра World of Tanks. До этого уже …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты