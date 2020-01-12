В России ужесточат правила приема на работу в такси

В России ужесточат правила приема на работу в такси: Минтранс разрабатывает пакет законопроектов, согласно которым граждане с судимостью не смогут сесть за руль такси. Об этом сообщает «Российская газета».

Соответствующие поправки планируется внести в Трудовой кодекс и в ряд других законов. Предполагается, что проект представят на рассмотрение правительства в июле 2020-го.

По словам экспертов, в случае принятия поправок, интернет-агрегаторы такси должны будут требовать у водителей справки об отсутствии судимости.

Адвокат Вячеслав Голенев рассказал, что инициатива направлена на то, чтобы сделать такси безопаснее. При этом он считает, что ограничение стоит распространить только на осужденных за тяжкие преступления и преступления сексуального характера. Голенев также отметил, что необходимо подсчитать статистику нападений таксистов на пассажиров и наоборот — когда виновными в происшествиях были пассажиры.

О планах запретить насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам работать в такси и заниматься грузоперевозками сообщалось неоднократно. В ноябре стало известно, что соответствующий проект разрабатывает Минтранс по поручению президента Владимира Путина. При этом не уточнялось, когда его планируют представить в правительстве.

Источник: Лента.Ру