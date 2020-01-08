В российских аэропортах снова разрешили курить

8 января 2020     30
В российских аэропортах снова разрешили курить

В российских аэропортах снова разрешили курить, соответствующий закон вступил в силу в среду, 8 января.

В тексте законопроекта, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что в комнатах для курения будут непрозрачные стены, также их обязаны будут оснастить вентиляцией. Пользоваться курилками разрешат не только зарегистрированным на рейс пассажирам, но и следующим транзитом. Однако это не означает, что с 8 января можно будет курить во всех российских аэропортах. Сначала им придется оборудовать комнаты, которые убрали при введении антитабачного закона.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского Шереметьево, аэропорт вернет в начале 2020 года 14 курилок, точная дата пока не установлена. Также агентству рассказали в аэропорту Домодедово, что с 2013 года все бывшие курилки были переоборудованы, теперь комнаты для курения сделают на новых площадях. В столичном Внуково не демонтировали оснащенные комнаты с 2013 года, поэтому аэропорт вернет курилки в ближайшее время.

12 декабря 2019-го депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли закон о праве аэропортов устанавливать помещения для курения в стерильных зонах. Согласно законопроекту, курить разрешат в специально изолированных комнатах, которые оборудованы системами вентиляции. 28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий вернуть в аэропорты комнаты для курения.

Курение на территории российских аэропортов запретили в 2013 году.

Источник: Лента.Ру

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