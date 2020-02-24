В российской воинской части обнаружили мумию

В Ленинградской области на территории воинской части нашли мумию мужчины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 23 февраля в Выборгском районе. По данным агентства «Оперативное прикрытие», труп обнаружил солдат-контрактник во время обхода территории заброшенного здания Академии. Мумифицированное тело мужчины находилось в канализационном люке, на вид погибшему было 25-30 лет.

Криминалисты не обнаружили на теле следов насильственной смерти. Предположительно, смерть наступила около года назад.

Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Ранее в Калининграде россиянин, получивший в наследство квартиру, обнаружил на балконе жилого помещения мумифицированное тело пенсионера, которое, предположительно, пролежало там больше десяти лет. По версии полицейских, труп скончавшегося мужчины — бывшего хозяина квартиры — на балкон в 2010 году перенесла его супруга.

Источник: Лента.Ру