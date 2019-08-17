В российской крепости нашли 1700 бомб

17 августа 2019     18
В российской крепости нашли 1700 бомб

В крепости города Керчь (Республика Крым) во время работ по разминированию обнаружили склад боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.

На складе времен Великой Отечественной войны находилось 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 килограмма каждая, а также одна 100-килограммовая фугасная авиабомба.

Отмечается, что боеприпасы благополучно извлекли и передали сотрудникам Специального морского отряда МЧС по Крыму, которые вывезли бомбы на особый полигон и там уничтожили.

В марте сообщалось, что в Крыму ликвидировали 500-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили дайверы на диком пляже в поселке Орджоникидзе. Бомба находилась на дне моря в 250 метрах от берега.

Источник: Лента.Ру

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