В российском вузе начали бороться с геями

18 сентября 2019     21
В российском вузе начали бороться с геями

В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая призвана следить за сексуальной ориентацией учащихся. Один из студентов уже находится под угрозой отчисления из-за вступления в ЛГБТ-сообщество в соцсети. Об этом сообщают «Европейско-азиатские новости».

По информации агентства, студента пригласил на встречу проректор вуза и потребовал забрать документы в связи с его сексуальной ориентацией, которую удалось вычислить через соцсети. В качестве доказательств молодому человеку предоставили распечатки, по всей видимости, подтверждающие участие студента в ЛГБТ-пабликах.

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По словам студента, проректор заявил, что он «портит имя института». Кроме того, проректора смутило, что у учащегося телефон розового цвета. В итоге студента отправили собирать характеристики из школы и с места работы, на основании которых будет принято окончательное решение о сексуальной ориентации молодого человека. Из ЛГБТ-групп он вышел.

«У нас не только сейчас — мы вели, ведем и будем вести мониторинг социальных сетей наших студентов! По одной простой причине: мы — государственный университет, и, соответственно, мы смотрим за моральным обликом наших студентов. Мы имеем право посмотреть, чем живет наш студент. Ведь это же публичные страницы», — заявил изданию проректор вуза Роман Краснов. На вопрос о том, является ли участие в группах ЛГБТ-пабликах основанием для отчисления, он отвечать отказался.

Ранее, в июле, россиян призвали не нарушать права лесбиянок и геев. По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, права представителей секс-меньшинств в стране нарушаться не должны. «Мы должны принимать этих людей, разных людей в обществе. Если будут нарушаться их права по этому признаку, будет отказано в приеме на работу, поступлении в учебное заведение на этом основании, это неправильно, это прописано в законодательстве», — заявила омбудсмен.

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Источник: Лента.Ру

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