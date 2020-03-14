В российском городе ввели режим ЧС из-за взрыва на котельной

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в городе Находка Приморского края из-за взрыва на котельной. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко, передает РИА Новости.

По его словам, после взрыва произошел выброс 2,5 тысячи тонн мазута. Территория котельной залита, часть мазута попала на лед в озере. «Система теплоснабжения Находки не будет нарушена, работают котлы в штатном режиме, запасы мазута есть. Сейчас предстоит устранить последствия», — добавил глава Приморья.

Кожемяко уточнил, что работы по устранению последствий аварии займут несколько дней. Мазут, попавший на лед и застывший там, будут вывозить на полигон для сжигания.

Причины взрыва выясняются.

Источник: Лента.Ру