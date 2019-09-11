В российском городе началась метель

11 сентября 2019     6
В российском городе началась метель

В городе Норильск Красноярского края выпал первый снег и началась метель. Об этом сообщили в Таймырском центре метеорологии и мониторинга окружающей среды, передает ТАСС.

Специалисты отметили, что метель — нехарактерное явление для города в это время года, обычно она начинается в конце октября. При этом первый снег — это «неудивительно и не катаклизм».

В городе объявлено штормовое предупреждение. Школьникам по усмотрению родителей разрешено не посещать занятия во вторую смену.

Местные жители поделились фотографиями и видео заснеженного города в соцсетях.

Фото опубликовано @alexanderkharitonov63

Фото опубликовано @julianna_soldatova

Фото опубликовано @21dt04

Фото опубликовано @matveeva_is

Ранее на одном из сочинских курортов на высоте 2050 метров над уровнем моря выпал первый снег. По сообщениям очевидцев, снегопад начался утром в субботу, 7 сентября. Так рано первый снег выпадал на этой территории 30 лет назад, отмечает телеканал.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В российском городе началась метель
В российском городе началась метель

В городе Норильск Красноярского края выпал первый снег и началась метель. Об этом сообщили в Таймырском центре метеорологии и мониторинга …


В Иркутской области загорелся цех деревообработки
В Иркутской области загорелся цех деревообработки

08:47 В Иркутской области загорелся цех деревообработки на территории около 900 кв. м. Об этом сообщили в МЧС. РИА Новости …


Япония осталась без правительства
Япония осталась без правительства

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял заявления об отставке от членов своего кабинета. Об этом сообщает РИА Новости. Причиной этого стали …


«Не слишком толстей»: Фергюсон вызвал Нурмагомедова на поединок в декабре
«Не слишком толстей»: Фергюсон вызвал Нурмагомедова на поединок в декабре

Тони Фергюсон предложил Хабибу Нурмагомедову провести поединок за титул чемпиона UFC в лёгком весе и раскритиковал его стиль ведения боя, …


Глава офиса Зеленского попозировал в наручниках на отдыхе в Сен-Тропе
Глава офиса Зеленского попозировал в наручниках на отдыхе в Сен-Тропе

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан опубликовал в Facebook фотографию, на которой позирует с надетыми наручниками. На фото …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты