В российском городе началась метель

В городе Норильск Красноярского края выпал первый снег и началась метель. Об этом сообщили в Таймырском центре метеорологии и мониторинга окружающей среды, передает ТАСС.

Специалисты отметили, что метель — нехарактерное явление для города в это время года, обычно она начинается в конце октября. При этом первый снег — это «неудивительно и не катаклизм».

В городе объявлено штормовое предупреждение. Школьникам по усмотрению родителей разрешено не посещать занятия во вторую смену.

Местные жители поделились фотографиями и видео заснеженного города в соцсетях.

Фото опубликовано @alexanderkharitonov63

Фото опубликовано @julianna_soldatova

Фото опубликовано @21dt04

Фото опубликовано @matveeva_is

Ранее на одном из сочинских курортов на высоте 2050 метров над уровнем моря выпал первый снег. По сообщениям очевидцев, снегопад начался утром в субботу, 7 сентября. Так рано первый снег выпадал на этой территории 30 лет назад, отмечает телеканал.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру