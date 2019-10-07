В российском детском саду произошла вспышка дизентерии

7 октября 2019     7
В российском детском саду произошла вспышка дизентерии

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга девятерых воспитанников местного детского сада госпитализировали из-за дизентерии. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

Инфекция начала распространяться в младшей группе детсада, сообщает «Фонтанка». По словам матери одной из заболевших дизентерией воспитанниц, девочка почувствовала себя плохо в среду, 25 сентября. У ребенка проявились такие симптомы, как рвота, повышенная температура и диарея. Затем девочка три дня провела в реанимации, сейчас она продолжает лечение в стационаре.

После этого в группе, где учится девочка, ввели карантин, уточнила мать ребенка. Остальные родители воспитанников детсада сообщают о десяти заболевших, заведующая детского сада Светлана Феклистова — о шести. По данным радиостанции «Говорит Москва», дизентерией заболели девять детей.

Феклистова также уточнила, что карантин в младшей группе продлился с 27 сентября по 4 октября, с 7 октября учреждение работает в штатном режиме. В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу проводят проверку.

Ранее Роскачество нашло следы пестицидов в семи образцах яблочного пюре, представленного на российском рынке в качестве детского питания. Всего служба проверила 24 продукта стоимостью от 13 до 105 рублей за упаковку, произведенных популярными торговыми марками из России, Белоруссии, Польши, Чехии, Сербии и Латвии. В двух образцах были найдены следы пропаргита, который используют для борьбы с клещами. Также в детском питании выявлено ничтожное количество пириметанила, с помощью которого уничтожают плесень и грибы в растениях.

Источник: Лента.Ру

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