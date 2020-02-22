В российском регионе предложили запретить концерт Тилля Линдеманна

22 февраля 2020     18
В российском регионе предложили запретить концерт Тилля Линдеманна

Помощник депутата Заксобрания Новосибирской области Роман Котик предложил запретить концерт лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна после скандала с публикацией его порноклипа. Обращение на имя мэра Новосибирска Анатолия Локтя Котик опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

В письме говорится о недопустимости гастролей вокалиста в России, поскольку Линдеманн своим поведением «пропагандирует разврат и насилие».

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«В преддверии празднования 75-летия Великой Победы немецкий вокалист планирует организовать очередную оргию в нашем городе», — написал помощник депутата. По мнению Котика, подобные мероприятия являются «глумлением над памятью людей, воевавших с фашистской Германией».

Линдеманн с начала февраля выпустил два провокационных клипа. Помимо композиции Platz Eins, он представил свой новый проект с русским матерным названием, а ролик Till the End («До конца»), снятый в стиле жесткого порно, был выложен на популярный порносайт. При этом музыкант сам появляется на кадрах, играя не последнюю роль в происходящем на видео. Оба ролика были сняты в Санкт-Петербурге.

Позднее снявшимся в клипе россиянкам начали поступать угрозы. Лидер движения «Мужское государство» Владислав Поздняков объявил охоту на «опозоривших нацию» актрис. Одна из жертв травли предоставила запись угроз Позднякова, в которой он говорил, что девушка «даже не представляет его ресурсов и возможностей». Кроме того, в своем стриме экстремист призывал убивать участниц съемок.

Источник: Лента.Ру

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