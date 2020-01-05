В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества

14:49
В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.РИА Новости
Об этом RT сообщили в пресс-службе местного управления МВД.
«Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — заявили в полиции.
По данным МВД, гражданин скрылся после того, как сотрудники охранной структуры при входе в культурное учреждение обнаружили в его сумке подозрительный предмет.
В результате произошедшего никто не пострадал.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных регионах, в сумке у мужчины был нож и пистолет.
Источник: Россия Сегодня