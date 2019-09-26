В Ростовской области пресекли работу подпольной нарколаборатории

26 сентября 2019     6
В Ростовской области пресекли работу подпольной нарколаборатории

22:58

В Куйбышевском районе пресекли работу подпольной нарколаборатории, сообщает «Ридус» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Ростовской области.

РИА Новости

По имеющимся данным, два жителя Ростова-на-Дону приобрели несколько домов в сельской местности. В сентябре в одном из этих зданий они стали производить синтетический наркотик.

Мужчин задержали, когда они раскладывали препарат по так называемым закладкам. Заведено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в наркоторговле через интернет.

‘; result += ‘‘ + data[i].title + ‘‘; result += ”; } result += ”; document.getElementById(“mediametrics”).innerHTML=result; } (function() { var script = document.createElement(‘script’); script.src = ‘https://mediametrics.ru/partner/inject/online.jsonp.ru.js’; document.getElementsByTagName(“body”)[0].appendChild(script); }());

<!-- -->

Загрузка…

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Набережная Назукина в Балаклаве получит статус пешеходной зоны
Набережная Назукина в Балаклаве получит статус пешеходной зоны

Сегодня, 26 сентября, на заседании правительства Севастополя её исключили из перечня дорог общего пользования. Набережную Назукина и 110-метровый участок улицы …


Композитор из Южной Кореи посвятит своё новое произведение Крыму
Композитор из Южной Кореи посвятит своё новое произведение Крыму

Автор симфонической музыки посетила полуостров в рамках участия в Международном фестивале исполнителей классической музыки «Dialog classica». Композитор из Южной Кореи …


В Ростовской области пресекли работу подпольной нарколаборатории
В Ростовской области пресекли работу подпольной нарколаборатории

22:58 В Куйбышевском районе пресекли работу подпольной нарколаборатории, сообщает «Ридус» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Ростовской области. …


Самолет Жуковский – Ош сел в Самаре из-за плохого самочувствия ребенка
Самолет Жуковский – Ош сел в Самаре из-за плохого самочувствия ребенка

Летевший из Жуковского в Ош (Киргизия) самолет в четверг, 26 сентября совершил экстренную посадку в аэропорту Самары. Как сообщили «РИА …


Проект «Терруар – Севастополь» расширяет круг участников
Проект «Терруар – Севастополь» расширяет круг участников

В департаменте сельского хозяйств Севастополя состоялось заседание рабочей группы по реализации проекта «Терруар – Севастополь». В мероприятии приняли участие руководитель …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты