В Ростовской области пресекли работу подпольной нарколаборатории

22:58

В Куйбышевском районе пресекли работу подпольной нарколаборатории, сообщает «Ридус» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Ростовской области.

РИА Новости

По имеющимся данным, два жителя Ростова-на-Дону приобрели несколько домов в сельской местности. В сентябре в одном из этих зданий они стали производить синтетический наркотик.

Мужчин задержали, когда они раскладывали препарат по так называемым закладкам. Заведено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в наркоторговле через интернет.

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Источник: Россия Сегодня