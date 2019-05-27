В РПЦ пожаловались на нехватку храмов

Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опубликовал в своем Telegram-канале статистику, свидетельствующую о нехватке храмов на территории России.

Легойда сослался на публикацию канала Prichod.ru. По их данным, наиболее острый недостаток церквей наблюдается в Новосибирске, где на один храм приходится 25 тысяч человек. Также церквей не хватает в Москве, Хабаровске, Санкт-Петербурге и Благовещенске.

Так Легойда отреагировал на сообщения о том, что Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем три храма в сутки. 26 мая об этом заявил патриарх Кирилл. Священнослужитель считает, что в России появляется много церквей, поскольку русский народ «и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается».

В мае в Екатеринбурге прошли акции протеста против строительства собора святой Екатерины на месте одного из городских парков. Горожане прорывались на охраняемую территорию с требованием сохранить сквер, валили забор на стройплощадке, конфликтовали с охранниками и силовиками. 30 человек приговорили к административным арестам от 2 до 15 суток. Исследователи ВЦИОМ выяснили, что почти три четверти жителей Екатеринбурга (74 процента) против строительства храма в городском сквере. Екатеринбургская епархия попросила отложить минимум на месяц проведение опроса о месте строительства храма святой Екатерины для «успокоения» граждан.

Источник: Лента.Ру