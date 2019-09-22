В РПЦ посоветовали бить детей «по роже» за мат

22 сентября 2019     16
В РПЦ посоветовали бить детей «по роже» за мат

Глава патриаршей комиссии по делам семьи Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Димитрий (Смирнов) посоветовал бить «по роже» детей, если они матерятся. Так священник ответил на вопрос воспитанника московского детского дома «Павлин», как отучить кого-либо от употребления нецензурной лексики, сообщает в воскресенье, 22 августа, «Интерфакс».

«Это очень просто, — сказал протоиерей, и вспомнил, как однажды при нем выругался матом один из его подопечных мальчиков. — Я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается». По его мнению, мат — это язык, на котором говорит «всякая пьянь, ворье, наркоманы».

«Я могу помочь: дать по морде — и все, лечится мгновенно, — добавил он. — Зачем говорить скверные слова, когда в русском языке 500 тысяч слов прекрасных — они созданы для поэзии». При этом представитель РПЦ добавил, что «дать по роже» ребенку — это эффективный метод, но лучше обойтись без него.

18 сентября глава патриаршей комиссии по делам семьи сравнил суррогатных матерей с проститутками. «Разве суррогатная мать не торгует своим телом?» — спросил он, назвав суррогатное материнство «худшим из видов проституции». Кроме того, протоиерей выступил против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

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Источник: Лента.Ру

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